15 июня 202006:30 Дарья Козлова

На что выделяются президентские гранты

На что выделяются президентские гранты

Итоги второго в этом году конкурса президентских грантов подведут сегодня в России. За поддержку борются более 11 тысяч проектов — рекордное количество. По итогам первого конкурса года более двух тысяч российских организаций получили на реализацию своих идей свыше 4 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам в деревни приезжают мобильные музеи и издаются книги, а дети с ограниченными возможностями становятся модельерами.

Письмо школьницы Юли, написанное в 2020 году и отправленное на фронт. Оно и сотни других современных посланий, конечно, не дойдут на передовую 41-го и не смогут сохранить те жизни, но они смогут сохранить другое — память, в том числе, о тех, кого нынешние школьники никогда не знали.

"Когда мы получили 500 писем, это было что-то невероятное. Слезы наворачивались на глаза, сердце билось в другом ритме. И тогда мы приняли решение — изначально это не было предусмотрено — что надо издать книгу", — говорит руководитель портала "Одаренные дети" Марина Волынкина.

Эта книга во время самоизоляции уже была издана на двух языках. Рецензии — от жителей Бельгии, Германии, Турции, США. И "Письма на фронт" лишь один из многих проектов всероссийского портала "Одаренные дети", который реализуется на средства Президентского гранта на развитие гражданского общества.

Декан факультета иностранных языков Института гуманитарного образования (ИГУМО) Оксана Куреня поясняет: "У нас есть и блоги, и чаты, и множество конкурсов организуется каждый год. И ребята, а сейчас уже много десятков тысяч на портале взаимодействуют, чувствуют, что они нужны, что они развиваются, что они могут общаться.

Вебинары, мастер-классы и конкурсы — всё на едином портале, доступном для всех. Один из проектов в режиме оффлайн — летняя школа "ПатриУм" для детей со всей России. В этом июне коридоры и аудитории ИГУМО, на базе которого проходит летняя школа, пусты — всё из-за карантина. Но уже в ближайшие месяцы руководители обещают вновь открыть двери института и принять всех тех, с кем уже давно знакомы заочно на онлайн-портале.

"Ребята имеют возможность приехать в Москву, познакомиться, поучаствовать в таких проектах. И, конечно, мы каждый раз, когда приезжаем в Москву, идем к Могиле Неизвестного Солдата. Мы едем в Парк Победы, и это одна из важных экскурсионных составляющих, которые мы реализуем в рамках этого проекта". – отмечает Марина Волынкина.

В Ростове одним из получателей президентских грантов стал проект "Арт-дефиле. Донские узоры" — творчество и мода с местным колоритом и индивидуальным подходом. В роликах, созданных участниками проекта, нет лекций и устных пояснений — записаны они для детей-инвалидов по слуху. Их учат шить, вышивать, делать роспись по ткани, а потом и лично презентовать свои труды на подиуме. Для некоторых детей это становится не только хобби, но и реальной возможностью в будущем овладеть востребованной профессией. "Это швея, художник, театральный декоратор и дизайнер одежды. И как раз этим профессиям обучают в нашем ростовском училище имени Грекова. У нас целое отделение там есть. Мы думали заинтересовать детей такими профессиями, чтобы они подумали, что это возможно", — говорит руководитель проекта Татьяна Новоселова.

Лауреаты президентских грантов из Владимира запустили проект "Мобильный музей" — для тех, у кого нет физической возможности не то, что приехать в город, но даже выйти в интернет. Сотрудники "Музея ложки" приезжают в дома престарелых, дома инвалидов, школы-интернаты и отдаленные поселки. Делают, казалось бы, невозможное — в селах и деревнях в сотнях километрах от Владимира проводят полноценные и интересные экскурсии для тех, кто не видит и не слышит.

"Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы купили специальное оборудование и теперь, выезжая с "Мобильным музеем" в интернаты, где посетители с ограниченной функцией по зрению, мы можем сами сделать дополнительный материал — объемные изображения. Мы можем не просто дать этот предмет в руки, но и дать к нему сопроводительную информацию", — рассказывает основатель "Музея ложки", руководитель проекта "Мобильный музей" Татьяна Пикунова.

Всего же по итогам только первого конкурса 2020 года президентские гранты получили уже более двух тысяч организаций по всей России. Общий годовой фонд — около 8 миллиардов рублей. Это деньги, которые пойдут на поддержку молодых талантов, защиту окружающей среды, на проекты в области науки и искусства, спорта и медицины, на сохранение исторической памяти и развитие в России гражданского общества.

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