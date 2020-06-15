Эммануэль Макрон призвал обеспечить экономическую независимость Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обеспечить экономическую и финансовую независимость республики. По его словам, уже с сегодняшнего дня в стране заработают рестораны и кафе, а открытие границ позволит перезапустить туристический сектор.

Как отметил президент, пандемия коронавируса выявила недостатки и хрупкость чрезмерной зависимости Франции и Европы от глобальных цепочек снабжения: от автомобильной промышленности до производства смартфонов и фармацевтики, сообщает телеканал "Россия 24".

"Уже в ближайшие недели нам следует начать подготовку к созданию той Франции, которой страна станет после эпидемии. Нам следует восстановить нашу экономику, сделав ее более сильной, чтобы обеспечить должный уровень производства, обеспечить нашу финансовую независимость. Нам также следует добиться сельскохозяйственной и медицинской, промышленной и технологической независимости Франции, а также большей стратегической автономии для Европы. Это потребует разработки масштабных планов в сферах, в частности, здравоохранения и научных исследований", — подчеркнул Эммануэль Макрон