В Черногории возобновились протесты православных

Массовые протесты в поддержку Сербской Православной Церкви возобновились в Черногории после трехмесячного перерыва. Верующие прошли по улицам городов, сохраняя безопасную дистанцию. Митрополит Черногорско-Приморский провел молебен, после которого прихожане провели крестный ход. Участие в нем приняли тысячи человек.

В декабре прошлого года власти Черногории приняли закон о правовом положении религиозных общин. Он предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Это почти 700 святынь, в том числе, известный в православном мире монастырь Острог, напоминает телеканал "Россия 24"