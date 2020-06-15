В американском плавании разгорается сексуальный скандал

В американском спорте новый скандал: шесть пловчих разного возраста инициировали судебные иски к Федерации плавания США. Причиной стало сексуальное насилие, которому женщины подвергались со стороны тренеров в юном возрасте во время тренировок и соревнований.

Три экс-пловчихи – Сюзетт Моран, Дебра Гроденски и Трейси Палмеро, — выступили с открытыми исками, а еще трое спортсменок намерены до поры сохранить анонимность. Все они выдвинули обвинения против бывших тренеров сборной США Митча Айви и Эндрю Кинга, а также в адрес директора национальной команды Эверетта Учиямы.

При этом Кинг в 2010 году был признан виновным в нескольких случаях растления малолетних спортсменов и приговорен к 40 годам тюремного заключения, напоминает ESPN. Гроденски сообщила, что Кинг подвергал ее насилию в 1980-е годы, когда ей было от 11 до 16 лет.

Моран заявила, что Айви начал отношения с ней, когда ей было 12 лет, и это привело к ее беременности в 17-летнем возрасте. Тренер заставил ее сделать аборт за несколько месяцев до Олимпийских игр-1984. 46-летняя Палмеро подвергалась насилию со стороны Учиямы в начале 1990-х годов. Она считает, что другие тренеры знали о насилии, но ничего не предпринимали.

"Федерация плавания ничего не делала с насилием со стороны Айви. В результате я страдала от долгих лет депрессии и панических атак. Плавание в США должно очиститься и избавиться от тренеров и руководителей, создавших культуру, которая потворствовала сексуальному насилию", – заявила Моран.

"Некоторые люди, имеющие отношение к случаям сексуального насилия в прошлом, и на сегодняшний день остаются на руководящих должностях в плавании США. Заменить их людьми, не причастными к преступлениям – вот что мы должны сделать", – отметил в своем комментарии к делу известный юрист Ричард Аллард.