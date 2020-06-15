15 июня 202007:55

В американском плавании разгорается сексуальный скандал

ocregister.com

В американском спорте новый скандал: шесть пловчих разного возраста инициировали судебные иски к Федерации плавания США. Причиной стало сексуальное насилие, которому женщины подвергались со стороны тренеров в юном возрасте во время тренировок и соревнований.

Три экс-пловчихи – Сюзетт Моран, Дебра Гроденски и Трейси Палмеро, — выступили с открытыми исками, а еще трое спортсменок намерены до поры сохранить анонимность. Все они выдвинули обвинения против бывших тренеров сборной США Митча Айви и Эндрю Кинга, а также в адрес директора национальной команды Эверетта Учиямы.

При этом Кинг в 2010 году был признан виновным в нескольких случаях растления малолетних спортсменов и приговорен к 40 годам тюремного заключения, напоминает ESPN. Гроденски сообщила, что Кинг подвергал ее насилию в 1980-е годы, когда ей было от 11 до 16 лет.

Моран заявила, что Айви начал отношения с ней, когда ей было 12 лет, и это привело к ее беременности в 17-летнем возрасте. Тренер заставил ее сделать аборт за несколько месяцев до Олимпийских игр-1984. 46-летняя Палмеро подвергалась насилию со стороны Учиямы в начале 1990-х годов. Она считает, что другие тренеры знали о насилии, но ничего не предпринимали.

"Федерация плавания ничего не делала с насилием со стороны Айви. В результате я страдала от долгих лет депрессии и панических атак. Плавание в США должно очиститься и избавиться от тренеров и руководителей, создавших культуру, которая потворствовала сексуальному насилию", – заявила Моран.

"Некоторые люди, имеющие отношение к случаям сексуального насилия в прошлом, и на сегодняшний день остаются на руководящих должностях в плавании США. Заменить их людьми, не причастными к преступлениям – вот что мы должны сделать", – отметил в своем комментарии к делу известный юрист Ричард Аллард.

Сейчас

07:40

В Черногории возобновились протесты православных

07:13

В Грозном возводят уникальный исламский центр

07:01

Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

06:56

Эммануэль Макрон призвал обеспечить экономическую независимость Франции

06:06

В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

06:03

Возобновлены поиски экипажа катера "Тихий"

03:56

Борт "Почты России" благополучно совершил экстренную посадку

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент России ответил на самые актуальные вопросы последнего времени

Президент России ответил на самые актуальные вопросы последнего времени

2 часа назад
Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

1 час назад
Главный храм Вооруженных сил РФ - послание будущим поколениям и памятник живым и павшим воинам

Главный храм Вооруженных сил РФ - послание будущим поколениям и памятник живым и павшим воинам

10 часов назад
Сериал об отравлении в Солсбери: скучно и неубедительно

Сериал об отравлении в Солсбери: скучно и неубедительно

28 минут назад
В США началась вторая волна беспорядков

В США началась вторая волна беспорядков

2 часа назад
Борт "Почты России" благополучно совершил экстренную посадку

Борт "Почты России" благополучно совершил экстренную посадку

4 часа назад
Турция бомбит позиции курдских повстанцев

Турция бомбит позиции курдских повстанцев

2 часа назад
В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

2 часа назад
Возобновлены поиски экипажа катера "Тихий"

Возобновлены поиски экипажа катера "Тихий"

2 часа назад
В Крыму стартует курортный сезон. Пока только для местных

В Крыму стартует курортный сезон. Пока только для местных

7 часов назад
Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел

Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел

12 часов назад
В Черногории возобновились протесты православных

В Черногории возобновились протесты православных

36 минут назад
Президент РФ написал статью о Второй мировой войне

Президент РФ написал статью о Второй мировой войне

10 часов назад
Коронавирус унес еще 53 жизни жителей Москвы

Коронавирус унес еще 53 жизни жителей Москвы

9 часов назад
Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

11 часов назад
На что выделяются президентские гранты

На что выделяются президентские гранты

1 час назад
Анархистские анклавы и баррикады: Запад США снова дикий

Анархистские анклавы и баррикады: Запад США снова дикий

10 часов назад
Как Америка превращается в Украину

Как Америка превращается в Украину

11 часов назад
Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

13.06.2020 12:26
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
В Грозном возводят уникальный исламский центр

В Грозном возводят уникальный исламский центр

1 час назад
Швейцария открывает границы с Евросоюзом

Швейцария открывает границы с Евросоюзом

7 часов назад
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России

7 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 июня 2020 года

9 часов назад
142
До основания: как в Европе и США разрушают историю

До основания: как в Европе и США разрушают историю

9 часов назад
Париж превратился в арену для гладиаторских боев

Париж превратился в арену для гладиаторских боев

9 часов назад
Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

10 часов назад
Почему король Леопольд Второй стал неугоден в Бельгии

Почему король Леопольд Второй стал неугоден в Бельгии

10 часов назад
Почему российская статистика по коронавирусу оказалась самой прозрачной

Почему российская статистика по коронавирусу оказалась самой прозрачной

10 часов назад
Ученые взглянули на мир "глазами вируса"

Ученые взглянули на мир "глазами вируса"

13 часов назад
В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

13 часов назад
От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

14 часов назад
Испания открывает границы для стран Шенгена 21 июня

Испания открывает границы для стран Шенгена 21 июня

14 часов назад
Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

15 часов назад
Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

17 часов назад
Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

18 часов назад
Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

18 часов назад
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

18 часов назад
Прогулки, визиты к врачу и безопасное голосование: Воробьев рассказал о смягчении ограничительных мер в Подмосковье

Прогулки, визиты к врачу и безопасное голосование: Воробьев рассказал о смягчении ограничительных мер в Подмосковье

19 часов назад
Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области. Видео

Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области. Видео

20 часов назад
Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

21 час назад
В России отменен банковский роуминг

В России отменен банковский роуминг

14.06.2020 01:39
Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

14.06.2020 00:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку