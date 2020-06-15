COVID-19 в Приморье: губернатор продлил режим повышенной готовности

Эпидемиологическая ситуация в Приморском крае по коронавирусу не позволяет снять режим повышенной готовности. Ограничения продлеваются до 30 июня. Такое решение было принято в рамках заседания оперштаба под руководством губернатора региона Олега Кожемяко, передают "Вести:Приморье".

Как сообщила глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали еще у 91 жителя Приморья. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 2977 человек, темп прироста остается на отметке 3,2.

"Исходя из текущей ситуации необходимо продлить режим повышенной готовности до 30 июня с сохранением режима самоизоляции для людей, находящихся в группе риска, а также режима удаленной работы", – заявила главный санитарный врач Приморского края.

Как уточнили представители пресс-службы регионального правительства, Олег Кожемяко дал поручение профильным ведомствам подготовить соответствующее постановление.

"Мы отмечаем заметный прирост, в особенности в Находке и Владивостоке. В связи с этим административные комиссии по выявлению нарушений санитарных правил продолжают работу. Нужно предпринять все возможные меры, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса", – заявил губернатор.

Отметим, за прошедшие сутки выздоровели 36 приморцев. 1720 человек успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев – 26.