"Это совершенно другой футбол": Зидан высказался об игре без зрителей

Футболисты мадридского "Реала" провели первый матч в чемпионате Испании после рестарта против "Эйбара". По мнению главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, игрокам еще предстоит адаптироваться к новым условиям.

"Это совершенно другой футбол. Тем не менее мы должны адаптироваться. Нам пришлось нелегко во втором тайме. Первый же мы провели достаточно хорошо. Нам было очень важно взять три очка", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" в 28-м туре чемпионата Испании по футболу у себя дома переиграл "Эйбар" со счетом 3:1. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встреча прошла без зрителей.