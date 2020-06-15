Рейтинг регионов России по семейному достатку: с одним ребенком легче

В девятый раз подряд Ямало-Ненецкий округ оказался лидером по уровню благосостояния семей. В рейтинге за 2019 год оказались нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, замыкают список – регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области, говорится в исследовании РИА Новости.

Так, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных затрат максимально возможный остаток составляет 37,5 тысяч рублей.

По итогам 2019 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним заработком и двумя детьми максимальный остаток составил 88,5 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга — Сахалинская область, где возможный денежный остаток составил 72,7 тысяч рублей. В Москве возможный он составляет 65,8 тысяч рублей, в семьях Санкт-Петербурга – 57,3 тысяч рублей.

Замыкает пятерку Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где остается 56,8 тысяч рублей.

В Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Саха (Якутия), Московской и Тюменской областях максимальный свободный остаток превышает общероссийский уровень (37,5 тысяч рублей).

В среднестатистической семье с одним ребенком свободный денежный остаток в среднем составляет 48,2 тысячи рублей.

И здесь в лидерах — Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может располагать свободным остатком в 101 600, затем следует Сахалинская область (86 200) и Москва (76 100).