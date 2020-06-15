Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.

Как сообщила певица, у нее уже есть около 15 сувенирных паспортов, подаренных российскими поклонниками, а теперь дело дошло и до получения паспорта настоящего. Посетив российское посольство в Аргентине, певица заполнила необходимые документы, и теперь ее анкета на рассмотрении.

Наталья Орейро впервые посетила Россию почти 20 лет назад, и, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь. "История России — это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве", — говорит она.

Почти каждый год Орейро приезжает с гастролями в Россию и даже исполняет несколько своих песен на русском языке, сообщает "Россия 24". В этом году к 75-летию Победы она исполнила песню "Нам нужна одна победа". В России у певицы огромный фан-клуб, поклонники зовут ее "наша Наташа".