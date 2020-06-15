Чемпион мира Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира по шахматам, стал победителем онлайн-турнира Clutch Chess International. В финальной встрече он оказался сильнее американца Фабиано Каруаны, обыграв соперника со счетом 9,5:8,5.

В турнире по быстрым шахматам приняли участие восемь гроссмейстеров. Матчи состояли из 12 парий. Соревнования проходили по олимпийской системе.

В турнире принял участие россиянин Александр Грищук. В первом же раунде он уступил представителю Армении Левону Ароняну со счетом 8:10 и выбыл из борьбы за призовые места.