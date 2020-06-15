Выпуск и обслуживание банковских карт могут стать платными

Выпуск новых карт и их обслуживание могут стать платными, включая использование платежного приложения и колл-центра, предупредили банкиры.

Это произойдет в случае сохранения Банком России эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Письмо с таким предупреждением направила Ассоциация банков России в правительство.

В марте 2020 года Банк России в рамках поддержки экономики на время пандемии впервые ограничил эквайринговые комиссии: 1% для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября.

Банкиры против сдерживания роста тарифов, а планка в 1%, по их оценке, ведет к потерям около 10–15 миллиардов руб.

Изданию "Известия" в банках подтвердили, что субсидировать услуги и сервисы, скорее всего, придется за счет клиентов. Регулятор считает, что нет поводов для паники. Ограничение комиссии за эквайринг временное, сообщили в ЦБ.