Распродажа в "Челси": лондонцы избавятся от шести футболистов

Английский футбольный клуб "Челси" планирует в ближайшее время продать сразу шесть игроков. Речь идет о Викторе Мозесе, Миши Батшуайи, Темуе Бакайоко, Даниеле Дринкуотере, Эмерсоне и Давиде Дзаппакосте.

Как сообщает издание The Sun, лондонцы хотят приобрести Тимо Вернера, Кая Хаверца и Бена Чилвелла. Это потребует от них серьезных затрат. Поэтому руководство "Челси" за счет продажи футболистов надеется компенсировать часть средств.

Уже известно, что Эмерсона хотят заполучить "Интер" и "Ювентус". Миланский клуб также рассчитывает приобрести Мозеса.