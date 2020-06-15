Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

Жители России ориентируются на зарплату в размере 74 тысячи руб. в месяц согласно исследованию портала "Работа.ру".

Около 29% опрошенных назвали идеальной зарплату в размере 50-70 тысяч руб., еще 27% согласны на 30-50 тысяч руб. в месяц, цитирует "Российская газета" данные исследования.

Средняя зарплата по итогам последних месяцев в стране составляет 48,800 тысячи руб., или $788, согласно данным Росстат.

По размеру среднемесячной заработной платы в 2020 году лидирует Магаданская область (101,662 тысячи руб.), далее следуют Чукотский АО – (96,930 тысячи руб.), Ямало-Ненецкий АО (86,560 тысячи руб.), Москва (78,947 тысячи руб.) и Ненецкий АО (77,277 тысячи руб.).

По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.