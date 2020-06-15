В Бурятии ликвидировали 4 крупных лесных пожара

В Бурятии потушили 4 лесных пожара в Тарбагатайском, Иволгинском и Закаменском районах. Самыми крупными стали возгорания на территории Улан-Удэнского военного лесничества Министерства обороны. Огонь охватил площадь в 3 гектара. В ликвидации ЧП работали 39 человек, в том числе сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и добровольцы. Также было задействовано 8 единиц спецехники, передает ГТРК "Бурятия".

В настоящий момент все пожары ликвидированы. Новых очагов зарегистрировано не было.

Напомним, в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Граждан просят следовать правилам пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгораниях можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны – 20-44-44