15 июня 202009:49

Ушел из жизни бывший хоккеист "Трактора" Олег Мальцев

Вконтакте / ХК Трактор

На 58-м году жизни скончался бывший нападающий челябинского "Трактора" Олег Мальцев. О смерти экс-хоккеиста сообщил официальный сайт клуба. Причины его смерти не разглашаются.

"Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами. Помним", – говорится в заявлении клуба.

Мальцев провел за "Трактор 11 сезонов. В 286 матчах он набрал 150 (81 шайба + 69 передач) очков. Дважды он становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги (1993, 1994) очков. В составе сборной России выиграл "Кубок Германии". Тройка Астраханцев – Федулов – Мальцев стала самой результативной в сезоне-1992/93.

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