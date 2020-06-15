Сервис "цифрового дальнобойщика" появится в России в 2021 году

Сервис "цифрового дальнобойщика" для контроля перемещения груза, смены водителя и конечной разгрузки планируют запустить в России в 2021 году, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Система контроля пока проходит тестирование. Сервис поможет эффективно использовать технологию беспрерывного движения прицепа со сменой водителей и тягачей – скорость перевозка вырастет на 45%. На первом этапе тягачи забирают прицеп с грузом со склада отправителя по принципу "Яндекс.Такси". Далее груз перехватывает каждые 350 км новый водитель.

Технология "цифрового дальнобойщика" снижает время перевозки груза: каждый отрезок пути приходится на нового водителя, поэтому не надо тратить время на сон и отдых дальнобойщика, как это происходит сейчас, когда 1-2 человека везут фуру несколько дней. При новой технологии рабочий день водителя будет нормированным, и он сможет отдыхать после прохождения своего отрезка маршрута.

Сервис снижает и затраты: грузы идут в основном через Москву в регионы. В Москве и Подмосковье водителей часто не хватает, и поэтому они требуют максимально высокую оплату. В случае челночной перевозки водители меняются: начало в центральном регионе, а продолжение и окончание маршрута в регионах, где больше выбор водителей с меньшей оплатой.

В мире уже почти 100% грузового транспорта подключены к различным телематическим системам для онлайн-передачи координат груза. "В целом это снизит не только время перевозки, но и рабочее время водителя, который сможет вернуться на базу и взять следующий заказ", — отметил Федосеев.