ЧП в Кимрах: при аварии на гидроцикле погибли люди

ЧП в Кимрах. Как сообщает ГТРК "Тверь" со ссылкой на следственный отдел регионального СК, на реке произошла авария с гидроциклом. Погибли люди.

Уточняется, что на гидроцикле катались трое: мужчина и двое детей — девочка и мальчик. В результате спасти удалось только девочке. Тела погибших до сих пор не обнаружены. На месте работает поисковая группа, следователи, сотрудники МВД и МЧС.

Следственный отдел начал проверку по факту случившегося. Идет опрос свидетелей произошедшего. Обстоятельства и детали трагедии предстоит выяснить, затем будет принято процессуальное решение.