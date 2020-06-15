"Раз в полгода, раз в год": появилось новое видео с маньяком-сантехником из Подмосковья

Появились новые кадры следственных действий, в ходе которых 53-летний сантехник из Подмосковья рассказал о совершенных им преступлениях.

Мужчина признался, что он выбирал жертвы по случайному принципу и забирался в дома через окна на первом этаже, после чего душил женщин, а затем насиловал их.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Московской области, в настоящее время следствие объединило все уголовные дела в одно производство, после чего им занялись сотрудники из управления по расследованию особо важных дел.

Напомним, что в период с 2010 по 2020 годы подозреваемый совершил семь нападений на территории Ступинского и Каширского районов. Две его жертвы, в том числе – 10-летняя девочка, остались живы.