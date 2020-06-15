Армения выдала России крупного мошенника

Армения выдала россиянина Роланди Азова, разыскивавшегося за крупное мошенничество.

По версии следствия, в Ростове-на-Дону подозреваемый получил от своего знакомого 766 тысяч рублей якобы на поставку продовольствия из Греции в Россию. Свои обязательства он выполнять не собирался и скрылся с деньгами. После этого его объявили в розыск. Как выяснилось, уехал он в Армению.

Генеральная прокуратура России отправила своим зарубежным коллегам официальных запрос о выдаче и получила положительный ответ. Его арест и последующая выдача стали возможными благодаря активному взаимодействию надзорных ведомств двух стран. Как сообщает "Россия 24", экстрадиция обвиняемого была проведена с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.