В Норильске собрали более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

Общий объем собранной в Норильске топливно-водяной смеси превысил 25 тысяч кубических метров. Количество плавучих ограждений на реке Амбарная увеличили до 43, их общая протяженность — 4 километра, передает ГТРК "Красноярск".

Напомним, ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске случилось 29 мая. Из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров. В итоге вылилось около 20 тысяч тонн горючего. Дизельное топливо попало в реки Амбарная и Далдыкан, а также ручей Безымянный. По факту случившегося возбудили четыре уголовных дела. Разлив нефтепродуктов был объявлен ЧС федерального уровня.

Отметим, завершить устранение последствий экологической катастрофы спасатели могут уже через неделю. Специалисты трудятся на месте аварии круглосуточно. В ближайшее время федеральные чиновники, краевые власти и руководители Норникеля решат, как именно минимизировать последствия инцидента для Арктики и утилизировать горючую жидкость.

Тем временем сотрудники СК подробно изучают прошлое ТЭЦ-3. Однако уже сейчас известно, что ЧП могли предотвратить.