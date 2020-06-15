В связи с дипломатическим скандалом на Смоленскую площадь вызван посол Чехии

В МИД РФ вызван чешский посол в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.

Как сообщалось, 5 июня российское диппредставительство в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ.

Ранее о признании дипломатов персонами нон грата на пресс-конференции заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, один из сотрудников российского посольства направил контрразведке неверную информацию о подготовке нападения на чешских политиков.

Премьер заявил, что действия дипломата повлекли "дальнейшее осложнение чешско-российских отношений".

В МИД РФ заверили, что действиям чешской стороны будет дан адекватный ответ.