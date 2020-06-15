Baker Hughes: в США работают всего 279 буровых установок - минимум с 2005 года

Количество действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось четырнадцатую неделю подряд и обновило исторический минимум. На прошлой неделе выбыли из строя пять установок, сейчас в стране работают всего 279 буровых, сообщает американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

Годом ранее в США работали 969 буровых установок.

В том числе количество нефтяных установок сократилось на семь единиц до 199 буровых. Год назад работали 788 установок. Таким образом, количество нефтяных буровых упало ниже 200 впервые с августа 2005 г.

На прошлой неделе в США работали 78 газовых установок, годом ранее в это же время — 181 установка.

Количество буровых в США начало сокращаться с марта из-за падения цен на нефть, вызванного пандемией коронавируса.