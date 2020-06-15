iPhone 12 показали в виде металлических макетов

Фотоснимки, опубликованные на выходных, позволяют лучше представить себе, как будут лежать в руке будущие iPhone в новом дизайне с прямоугольными гранями. На фото засветились все четыре модели, которые Apple, как ожидается, представит этой осенью.

Изображения металлических макетов iPhone 12 с диагоналями экрана 5,4, 6,1 (2 версии) и 6,7 дюйма появились в Twitter-аккаунте @Jin_Store. Там же разместили снимки экрана с CAD-чертежами устройств в приложении для 3D-проектирования.

Как правило подобные чертежи и макеты востребованы производителями чехлов для смартфонов, так как позволяют им заранее спроектировать аксессуары для будущих устройств. В данном случае утечка подтверждает неоднократно появлявшиеся сообщения о переходе Apple в линейке iPhone к дизайну в духе iPad Pro - с плоскими боковыми гранями, пересекающимися с передней и задней панелями под прямым углом.

В то же время, не все детали на фото могут соответствовать финальной версии смартфона. Например, поскольку форма и размер "челки" над экраном для проектирования чехла не важны, они в итоге могут оказаться не такими, как на этих макетах и чертежах. Многие надеются, что размеры выступа в верхней части экрана в новых iPhone уменьшатся, либо Apple вообще удастся разместить все камеры и датчики в рамке, сделав дисплей непрерывным.

Не учитывают макеты и появление у одной или нескольких старших моделей iPhone 12 ToF-камеры, наделяющей устройства трехмерным "зрением" и позволяющей лучше "видеть" поверхности. Такая камера в последних iPad Pro существенно расширяет возможности AR-приложений.