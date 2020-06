iPhone 12 показали в виде металлических макетов

Фотоснимки, опубликованные на выходных, позволяют лучше представить себе, как будут лежать в руке будущие iPhone в новом дизайне с прямоугольными гранями. На фото засветились все четыре модели, которые Apple, как ожидается, представит этой осенью.

Изображения металлических макетов iPhone 12 с диагоналями экрана 5,4, 6,1 (2 версии) и 6,7 дюйма появились в Twitter-аккаунте @Jin_Store. Там же разместили снимки экрана с CAD-чертежами устройств в приложении для 3D-проектирования.

