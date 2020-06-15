Уфимский водитель бросился на помощь детям на затопленной дороге

Необыкновенно доброе видео буквально взорвало соцсети в Башкирии. На нем — трогательная сценка из жизни жителей города. Маленьких детей через затопленную дождем проезжую часть переносит на своих руках мужчина.

Как уточняет ГТРК "Башкортостан", снято видео еще 12 июня. В тот день сильный ливень обрушился на город. Ливневки не справились, и дороги затопило. Жительница Уфы с тремя детьми пыталась перейти улицу. Самостоятельно "переплыть" дорогу дети не могли. Пока мама переносила одного ребенка, двое других в нерешительности остановились, испугавшись машин и затопленной улицы. В это время мимо ехал маршрутный автобус № 202. Увидев, что происходит, водитель остановил маршрутку и перенес детишек через дорогу. Идти пришлось практически по колено в воде.

Пользователей очень порадовал такой поступок незнакомого человека. Люди в Уфе прекрасные, писали зрители, а вот ливневки плохие.