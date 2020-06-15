Убитая в Красноярском крае 12-летняя девочка уже подвергалась насилию и угрозам

Прокуратура Красноярского края сообщила новые детали в деле об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.

Выяснилось, что год назад, по информации прокуратуры, территориальный отдел ГСУ СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования девочки, а в феврале девочке угрожали убийством, и уголовное дело снова не было заведено.

Прокуратура установила, что органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района не проводилась индивидуальная работа с подростками, которые "вступили в конфликт с законом".

Ранее сообщалось, что 1 июня в Шушенском районе было найдено тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти. Вскоре задержали 25-летнего подозреваемого, который дал признательные показаения.

Неделей позже был задержан второй подозреваемый — 19-летний местный житель, биологические следы которого были найдены на месте преступления.

Вскоре, 11 июня, по показаниям одного из подозреваемых, был задержан третий соучастник — 14-летний подросток.