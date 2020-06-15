Полицейские задержали участников массовой драки в Казани

Полиция задержала пятерых участников массовой драки в Казани. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на представителей пресс-службы МВД.

Напомним, инцидент произошел в субботу вечером. Молодые люди устроили потасовку на улице Баумана. Причиной стал конфликт в очереди в "Макдоналдс". Сотрудники ресторана быстрого питания пытались утихомирить агрессивных парней, но все усилия были тщетны. В итоге они ушли выяснять отношения ближе к центру улицы. Запись опубликовали в социальных сетях.

Отметим, на место сразу же выехали полицеские, которые задержали участников драки. Как пояснили нарушители общественного порядка, претензий друг к другу у них нет. В настоящий момент решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.