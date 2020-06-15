Прирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

Число выявленных заболевших COVID-19 в России выросло до 537 210 человек, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки заболели 8 246 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных стал самым низким с 1 мая (тогда было зафиксировано 7933 случая). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре от 8 400 до 9 000 заболевших в сутки.

В мировом рейтинге Россия по-прежнему остается на третьем месте по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Лидируют по-прежнему США, где заболели уже более 2 миллионов человек (19 500 за последние сутки). На втором месте Бразилия (общее число инфицированных — 867 600, за последние сутки — 17 100).

Полностью выздоровели от COVID-19 в России уже 284 539 человек (4 489 выписаны за последние сутки). 7 091 пациентов скончались.

В Москве общее число заболевших выросло до 207 264 человек (плюс 1359 новых случаев за сутки). 123 240 из них уже полностью выздоровели, 3 334 пациента скончались.