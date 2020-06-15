Новые правила для электросамокатов: ДТП будут разбирать в суде, а не на дороге

Член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Александр Васильев в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о важных изменениях, которые в скором времени коснутся любителей моноколес и электросамокатов. Сейчас они формально считаются пешеходами.

В апреле Минтранс подготовил проект важных изменений в ПДД, который выделяет электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры и другие "средства индивидуальной мобильности" в отдельную категорию средств передвижения. Скорость движения на них по тротуарам, жилым зонам и дворам не должна превышать 20 километров в час.

По словам Васильева, обычные самокаты имеют ограничение скорости примерно 16-20 километров в час. Поэтому такие устройства в принципе не смогут ехать быстрее, чем это разрешено правилами. Это касается и прокатных самокатов в Москве и Сочи. Однако он отметил, что даже такая скорость опасна в местах большого скопления людей, например, около входа в метро или на автобусной остановке.

По мнению главы думского комитета, отсутствие у самокатов регистрационных номеров и страховок не является проблемой. "Давным-давно прописали подобные правила для велосипедистов, и там тоже нет ни номеров, ни страховок. Безусловно, эти правила созданы для того, чтобы их не нарушать", — сказал он.

В случае если владелец самоката сбивает человека, Васильев предлагает исходить из того, что пешеход всегда прав. "Он будет не прав только в одном случае: если будет пересекать велодорожку", — указал он. Разбирать такие ДТП нужно будет в суде, потому что "такие вопросы на дороге не решаются".

По правилам на дорогу можно будет выезжать уже с 14 лет, в том случае если нет тротуаров и велодорожек. Такие же правила существуют и для велосипедистов. А с 16 лет уже выдаются права для передвижения на скутерах. Но ехать нужно по крайней правой стороне, как и передвижении на велосипеде. "Здесь наоборот даже есть ограничения для тех, кто двигается по проезжей части. Во-первых, ограничение по возрасту. Во-вторых, безусловно, это не скейт и не роликовые коньки. У устройства должен быть двигатель. Это не гироскопическое устройство, то есть не моноколесо и не гироскутер", — подчеркнул депутат.

Александр Васильев сказал, что количество людей на электросамокатах растет с развитием необходимой инфраструктуры. "Когда в городах появляются ровные тротуары, человек уже выбирает — отправиться ему на автобусе или использовать велосипед, самокат или другие устройства", — сказал он. Также он надеется, что сеть велодорожек, на которых можно будет ездить на велосипедах, самокатах, моноколесах, гироскутерах, будет активно расширяться.