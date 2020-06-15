Кандидат в губернаторы Токио отменит Олимпиаду в случае победы на выборах

Кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото сделал громкое заявление в ходе предвыборной кампании. Он заявил, что основным пунктом его программы станет отмена Олимпийских игр, которая ранее была перенесена на лето 2021 года.

Как сообщает Kyodo, Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Токио, которые запланированы на 5 июля. Он считает, что Олимпиаду нужно отменить из-за пандемии коронавируса. Ранее действующий губернатор Юрико Коикэ заявила о своем выдвижении на второй срок.

Напомним, что Олимпиада в Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции она была перенесена на следующее лето.