Правительство увеличит в 3 раза объем льготной сельской ипотеки

Правительство РФ увеличит в три раза финансирование программы льготной сельской ипотеки в 2020 году до 3 миллиардов рублей, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Для выдачи льготных кредитов с процентной ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении. В 2020 году в федеральном бюджете ранее было предусмотрено 1 миллиарда рублей для льготной сельской ипотеки.

В итоге программа обеспечит комфортным жильем больше 45 тысяч семей. Субсидирование ставок позволит банкам увеличить льготное ипотечное кредитование сельских жителей до 120 миллиарда рублей, покупку четырех миллионов квадратных метров жилья.

В рамках проекта "Сельская ипотека" банки уже выдали кредиты на сумму 28 миллиардов рублей для улучшения жилищных условий свыше 10 тысячи семей, или финансирования покупки одного миллиона квадратных метров жилья.

Минсельхоз увеличит количество уполномоченных банков для участия в программе сельской льготной ипотеки. ранее в список уполномоченных банков входят "Россельхозбанк", Сбербанк, "Центр-Инвест", банк "Левобережный", "Ак Барс" и "Дальневосточный банк". Наибольший спрос на сельскую ипотеку отмечен в Ленинградской и Новосибирской областях, Башкирии, Татарстане и Удмуртии.