СП: экспорт молочной продукции из России растет в ущерб продовольственной безопасности

Увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка, что создает риски для продовольственной безопасности страны, сообщает Счетная палата (СП).

СП проверила исполнение Минсельхозом закона о бюджете на 2019 г., а также исполнение нацпроектов. Минсельхоз является ответственным исполнителем проекта "Экспорт продукции АПК" (включен в нацпроект "Международная кооперация и экспорт").

Проект предусматривает увеличение экспорта мясной и молочной продукции к 2024 г. до $2,8 млрд в год, в том числе молочной продукции — до $800 млн в год.

Между тем пороговые показатели Доктрины продовольственной безопасности России по молоку и молокопродуктам пока не достигнуты. Так, уровень самообеспеченности в пересчете на молоко составил в 2017-2018 гг. 82% и 85,5% соответственно при установленном в Доктрине показателе не менее 90%.

При этом в паспортах региональных проектов прописаны обязательства по экспорту молока и молочной продукции, отмечает СП. Это может свидетельствовать о том, что показатели по экспорту достигнуты за счет изъятия продукции с внутреннего рынка, что создает риски снижения уровня продовольственной безопасности по молоку и может привести к увеличению объема импорта, подчеркивает СП.

СП отмечает "существенное недостижение" планового показателя по экспорту мясной и молочной продукции в 2019 г., объем поставок составил $870 млн, что на 23,7% ниже плана.