15 июня 202011:25

Волейбол. Украинец Дмитрий Пашицкий получит российский паспорт

sport-express.ru

Один из сильнейших блокирующий чемпионата России по волейболу Дмитрий Пашицкий, который имел гражданство Украины, но никогда не играл в клубах этой страны, получит российский паспорт. Он уже сообщил, что готов сыграть за сборную России, если получит вызов в национальную команду.

"Вопрос с российским паспортом решен", — цитирует волейболиста ТАСС. По мнению игрока, российские блокирующие – одни из лучших в мире и ему будет сложно конкурировать на уровне сборной: "Но если вызов поступит – разумеется, я готов".

Дмитрий Пашицкий родился в Киеве, но большую часть детства и юности провел в Риге, где и начал заниматься волейболом. В профессиональной карьере он выступал за клубы Эстонии ("Пярну" и "Селвер Таллин"), Франции ("Канн"), Польши ("Купрум Любин", "Ресовия" и "Лотос Трефл"). Был чемпионом Эстонии и победителем Балтийской лиги, назывался лучшим центральным чемпионата Франции и лучшим блокирующим чемпионата Польши. Играя за "Кузбасс", стал чемпионом России, а недавно перешел в казанский "Зенит".

Сейчас

11:19

Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима

11:19

Волгоградский подросток планировал взорвать однокашника и работника школы

11:19

Волгоградский подросток планировал взорвать однокашника и работника школы

10:22

В МИД РФ вызван посол Чехии

07:40

В Черногории возобновились протесты православных

07:13

В Грозном возводят уникальный исламский центр

07:01

Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Прирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

Прирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

6 минут назад
Убийство полицейскими еще одного афроамериканца вызвало новые протесты в США

Убийство полицейскими еще одного афроамериканца вызвало новые протесты в США

50 минут назад
Все дело в системе управления. Путин дал первое интервью за время пандемии

Все дело в системе управления. Путин дал первое интервью за время пандемии

5 часов назад
Стало известно еще одно осложнение при COVID-19

Стало известно еще одно осложнение при COVID-19

2 часа назад
Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

42 минуты назад
Женщину, жестоко избившую в лифте девочку, разыскивают красноярские полицейские

Женщину, жестоко избившую в лифте девочку, разыскивают красноярские полицейские

32 минуты назад
В связи с дипломатическим скандалом на Смоленскую площадь вызван посол Чехии

В связи с дипломатическим скандалом на Смоленскую площадь вызван посол Чехии

59 минут назад
Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Наталья Орейро решила стать гражданкой России

2 часа назад
Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

Вспышка коронавируса в Пекине: 20 кварталов на карантине

4 часа назад
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко собрался жениться

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко собрался жениться

47 минут назад
Армения выдала России крупного мошенника

Армения выдала России крупного мошенника

1 час назад
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

1 час назад
Президент РФ написал статью о Второй мировой войне

Президент РФ написал статью о Второй мировой войне

13 часов назад
Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

38 минут назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

2 часа назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Кандидат в губернаторы Токио отменит Олимпиаду в случае победы на выборах

Кандидат в губернаторы Токио отменит Олимпиаду в случае победы на выборах

23 минуты назад
Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

50 минут назад
"Раз в полгода, раз в год": появилось новое видео с маньяком-сантехником из Подмосковья

"Раз в полгода, раз в год": появилось новое видео с маньяком-сантехником из Подмосковья

1 час назад
В американском плавании разгорается сексуальный скандал

В американском плавании разгорается сексуальный скандал

3 часа назад
Сериал об отравлении в Солсбери: скучно и неубедительно

Сериал об отравлении в Солсбери: скучно и неубедительно

3 часа назад
В Черногории возобновились протесты православных

В Черногории возобновились протесты православных

3 часа назад
В Грозном возводят уникальный исламский центр

В Грозном возводят уникальный исламский центр

4 часа назад
На что выделяются президентские гранты

На что выделяются президентские гранты

5 часов назад
Возобновлены поиски экипажа катера "Тихий"

Возобновлены поиски экипажа катера "Тихий"

5 часов назад
Турция бомбит позиции курдских повстанцев

Турция бомбит позиции курдских повстанцев

5 часов назад
В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

5 часов назад
В США началась вторая волна беспорядков

В США началась вторая волна беспорядков

6 часов назад
Швейцария открывает границы с Евросоюзом

Швейцария открывает границы с Евросоюзом

10 часов назад
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России

10 часов назад
В Крыму стартует курортный сезон. Пока только для местных

В Крыму стартует курортный сезон. Пока только для местных

11 часов назад
Коронавирус унес еще 53 жизни жителей Москвы

Коронавирус унес еще 53 жизни жителей Москвы

12 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 июня 2020 года

12 часов назад
546
До основания: как в Европе и США разрушают историю

До основания: как в Европе и США разрушают историю

13 часов назад
Париж превратился в арену для гладиаторских боев

Париж превратился в арену для гладиаторских боев

13 часов назад
Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

13 часов назад
Главный храм Вооруженных сил РФ - послание будущим поколениям и памятник живым и павшим воинам

Главный храм Вооруженных сил РФ - послание будущим поколениям и памятник живым и павшим воинам

13 часов назад
Почему король Леопольд Второй стал неугоден в Бельгии

Почему король Леопольд Второй стал неугоден в Бельгии

13 часов назад
Анархистские анклавы и баррикады: Запад США снова дикий

Анархистские анклавы и баррикады: Запад США снова дикий

13 часов назад
Почему российская статистика по коронавирусу оказалась самой прозрачной

Почему российская статистика по коронавирусу оказалась самой прозрачной

14 часов назад
Как Америка превращается в Украину

Как Америка превращается в Украину

14 часов назад
Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

14 часов назад
Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел

Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел

15 часов назад
Ученые взглянули на мир "глазами вируса"

Ученые взглянули на мир "глазами вируса"

16 часов назад
В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

17 часов назад
От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

17 часов назад
Испания открывает границы для стран Шенгена 21 июня

Испания открывает границы для стран Шенгена 21 июня

18 часов назад
Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

19 часов назад
Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

20 часов назад
Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

21 час назад
Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

22 часа назад
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку