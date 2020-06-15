Волейбол. Украинец Дмитрий Пашицкий получит российский паспорт

Один из сильнейших блокирующий чемпионата России по волейболу Дмитрий Пашицкий, который имел гражданство Украины, но никогда не играл в клубах этой страны, получит российский паспорт. Он уже сообщил, что готов сыграть за сборную России, если получит вызов в национальную команду.

"Вопрос с российским паспортом решен", — цитирует волейболиста ТАСС. По мнению игрока, российские блокирующие – одни из лучших в мире и ему будет сложно конкурировать на уровне сборной: "Но если вызов поступит – разумеется, я готов".

Дмитрий Пашицкий родился в Киеве, но большую часть детства и юности провел в Риге, где и начал заниматься волейболом. В профессиональной карьере он выступал за клубы Эстонии ("Пярну" и "Селвер Таллин"), Франции ("Канн"), Польши ("Купрум Любин", "Ресовия" и "Лотос Трефл"). Был чемпионом Эстонии и победителем Балтийской лиги, назывался лучшим центральным чемпионата Франции и лучшим блокирующим чемпионата Польши. Играя за "Кузбасс", стал чемпионом России, а недавно перешел в казанский "Зенит".