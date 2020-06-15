Андрей Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

Советом директоров "Бизнес Ньюс Медиа" — издателя газеты "Ведомости" на должность главного редактора издания утвержден Андрей Шмаров, передает "Интерфакс".

Как сообщил председатель совета директоров СМИ Иван Ерёмин, контракт с ним будет заключен на один год.

Между тем, коллектив газеты предлагал совету директоров утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, в настоящее время возглавляющую редакцию партнерских проектов.