Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима

В понедельник Мосгорсуд за шпионаж приговорил к 16 годам колонии строгого режима американца Пола Уилана, передает РИА Новости. Обвинение настаивало на 18 годах колонии строгого режима для Уилана.

Между тем в последнем слове обвиняемый утверждал, что не занимался шпионажем.

На заседаниях много раз присутствовал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали, поскольку дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно", в закрытом от посторонних режиме.

Уилан неоднократно жаловался на плохое самочувствие, качество медпомощи, запрет звонить родителям и угрозы со стороны сотрудников СИЗО.

В итоге звонки домой ему разрешили через 16 месяцев ареста. Ему сделана операция по удалению грыжи.

Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

По словам адвокатов, американец стал жертвой провокации. Ему передали флешку, на которой он должны были находиться фотографии из турпоездки в Сергиев Посад.