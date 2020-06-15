Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Это событие анонсировал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В городе вновь откроются летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки. Также возобновят работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, оказывающие услуги гражданам и бизнесу. Вернутся к обычному режиму работы стоматологические поликлиники. Кроме того, можно будет посещать спортивные мероприятия, но при условии заполнения трибун не более чем на 10 процентов.

Как пояснил мэр, снять ограничения позволяет эпидемиологическая ситуация. Количество выявляемых случаев COVID-19 продолжает снижаться. Уменьшается и число тяжелых случаев, требующих госпитализации. При этом Сергей Собянин подчеркнул, что говорить о полном завершении эпидемии еще рано.

"Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов", — указал он.

Ранее в столице были отменены пропускной режим и график прогулок — передвигаться по городу снова можно без ограничений всем гражданам. Вновь заработали торговые центры, непродовольственные магазины, открылись парки.