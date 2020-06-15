Волгоградский подросток планировал взорвать однокашника и работника школы

Подросток из Волгограда стал фигурантом уголовного дела – силовики предполагают, что 14-летний юноша делал взрывные устройства и планировал расправиться с сотрудником школы и другим учеником, с которым у молодого человека не сложились отношения.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Волгоградской области установили, что подросток организовал у себя дома целую лабораторию по производству бомб и "коктейлей Молотова".

"В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Задержанный молодой человек всячески отрицает "криминальную" составляющую своей деятельности и утверждает, что производил бомбы и зажигательную смесь исключительно в развлекательных целях, испытывая их в безлюдных местах.

Тем не менее, следствие полагает, что подросток готовился к совершению убийства, в настоящее время ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям — "Изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".