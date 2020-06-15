Число зарядных станций для электромобилей выросло на 60%

Число зарядных станций для электромобилей за 2019 год выросло на 60%, что является самым большим приростом за три года и опережает продажи электрокаров — крупнейшим приростом за три года, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Лидером по числу зарядных станций стал Китай: на долю Поднебесной приходится около 60% от общего числа зарядок для электрокаров в мире.

На быстрые зарядные станции, которые, например, использует Tesla, приходится около 30% от общего числа зарядных станций. К медленным станциям IEA относит станции мощностью 22 кВт.

Рост критической инфраструктуры для электротранспорта отражает ожидаемый бум продаж электромобилей. Впрочем, за прошлый год на долю электрокаров приходилось около 1% от общего числа продаж автомобилей.

В то время как чаще всего электромобили заряжают дома или на работе, развертывание общественной инфраструктуры зарядных станций является ключом к тому, чтобы убедить потенциальных покупателей в том, что нет риска застрять с разряженной батареей.

В рамках плана экономического стимулирования Германия в начале этого месяца объявила о выделении 500 миллионов евро ($563 миллиона) на поддержку развертывания частных электрозарядных станций, которых в мире насчитывается 6,5 миллиона.

Кроме Tesla в число поставщиков зарядных пунктов входят англо-голландская группа Shell, французская Engie, немецкая E.ON, Volkswagen и ChargePoint, акционерами которых являются Daimler, BMW и Siemens.