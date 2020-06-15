Вести.net: россиянин разработал самый точный в мире алгоритм выявления дипфейков

Дипфейки, то есть видеоподделки, созданные нейросетью, в автоматическом режиме от реальных историй отличить оказалось невозможно, даже если за это платят хорошие деньги. Речь о подделках, вроде ставшей вирусной на днях песни "Трава у дома" в исполнении Илона Маска. Как раз такие видео от реальных алгоритмы отличают очень неточно, об этом говорят результаты конкурса, который провел Facebook.

Даже в этой новости есть приятный момент для России — самым точным стал алгоритм программиста из Дагестана, а на третьем месте оказалась российская же программа, созданная компанией Ntech Lab. Свой конкурс Facebook запустил еще в декабре. Больше двух тысяч участников представили 35 000 моделей, которые должны были определять дипфейки.

Лучший результат — средняя точность чуть более 65%, его показала модель Селима Сефербекова, программиста из Дагестана, который сейчас работает в Белорусской компании Mapbox. На третьем месте, с результатом ненамного хуже, оказалась российская Ntech Lab, которая специализируется на создании алгоритмов распознавания лиц. По условиям конкурса Сефербеков получил приз в полмиллиона долларов, Ntech Lab — в $100 000.

Их разработки, опять же по условиям конкурса, публикуются в открытом доступе, чтобы все желающие могли улучшать свои алгоритмы, однако пока, для системы, которая должна автоматически определять и удалять поддельный контент, точность слишком мала, чтобы можно было ей хоть как-то доверять. Тот же Сефербеков уже заявил американским журналистам, что не слишком переживает за возможный всплеск злонамеренной активности с применением дипфейквидео. Когда технология стала относительно массовой, исследователи предполагали, что ее будут массово использовать для дезинформации, но этого пока не случилось. Даже Facebook заявил, пока дипфейки нельзя считать серьезной проблемой. Однако компания все равно создает собственный алгоритм, для улучшения которого она тоже будет использовать наработки из конкурса.

И большое разочарование для фанатов революционных технологий. Компания Light, которая несколько лет назад потрясла камерой с 16 объективами и обещала перевернуть рынок мобильной фотографии, решила выйти из смартфонного бизнеса. Об этом представители фирмы заявили изданию Android Authority. За судьбой Light следили пять лет, как раз после демонстрации аппарата L16 с 16-тью встроенными объективами. Идея была в том, чтобы за счет совмещения изображений, полученных с помощью разных объективов, воспроизвести возможности полноразмерных аппаратов в части понимания глубины сцены.

Год назад китайская HMD выпустила в партнерстве с Light свой камерофон с пятью камерами — Nokia 9 PureView. Nokia тогда заявляла, что их аппарат способен различать 12 слоев глубины, в отличии от традиционного софтверного портретного режима в типичных смартфонах, который распознает всего два слоя. Ну и у аппарата Nokia, и у L16 оказались схожие проблемы — фотофайлы слишком тяжелые, работает технология нестабильно, часто ошибалась и, похоже, что в Light решили признать неудачу. Получается, что гугловский путь, когда снимок делается одной камерой, а потом улучшается программно получился и дешевле, и эффективнее. Но о закрытии Light речи пока не идет, хотя представители компании не пояснили, чем она теперь будет заниматься. На ее сайте говорится о работе над технологией компьютерного зрения для беспилотников. Кроме того, у компании заметные инвесторы: суперпроизводитель Leica, и, например, технологический гигант Foxconn. Так что в будущем технология все же может появиться на каких-то других устройствах.