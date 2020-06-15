Инсайдеры сообщили о планах организаторов теннисного US Open

Открытый чемпионат США по теннису, который должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, все-таки состоится. Об этом организаторы US Open объявят в ближайшее время.

Как стало известно Forbes, Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация одобрили план проведения турнира, несмотря на критику ряда спортсменов.

По информации источника, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на Открытый чемпионат США по теннису не будут допущены болельщики, а также пресса.