На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.

По сообщению издания "Невские новости", в результате происшествия пострадали три человека, одному из которых потребовалась срочная госпитализация.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, открытого горения на судне не наблюдается.

Судно "Иван Папанин" было спущено на воду в октябре 2019 года, работы по завершению его строительства производит предприятие "Адмиралтейские верфи".