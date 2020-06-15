SIPRI: ядерного оружия стало меньше, но его мощность выросла

Общее количество ядерных боеголовок в мире снижается. Если в начале 2019 года в арсеналах хранились около 13,8 тысяч зарядов, то в 2020 году их число снизилось до 13,4 тысяч. Эти данные публикует в своем очередном анализе Стокгольмский институт исследования проблем мира.

At the start of 2020, the 9 nuclear-armed states—the USA🇺🇸, Russia🇷🇺, the UK🇬🇧, France🇫🇷, China🇨🇳, India🇮🇳, Pakistan🇵🇰, Israel🇮🇱 and North Korea🇰🇵—together possessed an estimated 13 400 #nuclear weapons.



Full analysis in #SIPRIYearbook 2020 ➡️ https://t.co/nSYOHfh0c1 pic.twitter.com/NKkKLYk8xT — SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2020

Несмотря на сокращение количества ядерных боеголовок, оружие массового поражения модернизируется, отмечают специалисты. При этом будущее системы контроля за ОМП туманно.

Речь, прежде всего, идет о выходе Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Помимо этого, в 2021 году истекает договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Продление этого документа под вопросом: Штаты настаивают на участии в нем Китая, однако КНР против.

Эра двусторонних соглашений между РФ и США в области ОМП подходит к концу, пишет агентство ТАСС со ссылкой слова директора Программы по ядерному разоружению Шэннона Кайла. Эксперт считает, что в будущем это может привести к новой гонке вооружений.

На данный момент, самые крупные ядерные арсеналы у России и Соединенных Штатов. По информации SIPRI, РФ развернула 1,57 тысяч боезарядов и 4,8 тысяч держит в запасе. США – 1,75 тысяч на дежурстве и 4 тысячи – на складах.