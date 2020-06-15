Цена авиабилетов в России начала расти вслед за увеличением спроса

Спрос на авиабилеты и их стоимость стабильно растут в последнее время, согласно данным бронирований интернет-сервиса Biletix для путешественников, которые привело РИА "Новости".

Объем продаж авиабилетов "туда-обратно" с начала мая к началу июня восстановился с 4,3 до 25,1 процента от показателей прошлого года.

Участники рынка ожидают к концу года восстановление спроса на авиационные билеты до уровня 50 процентов от прошлогодних показателей.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила постоянное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные полеты, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов.

В итоге пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом 2020 года с 11,6 миллиона до 1,47 миллиона человек, согласно данным Росавиации. На международных рейсах пассажиропоток в апреле снизился до 30,4 тысячи с 2,544 миллиона человек в марте. Количество пассажиров на внутренних рейсах снизилось до 1,44 миллиона с 9,1 миллиона человек.

Российские авиакомпании в апреле снизили перевозку пассажиров до 739,5 тысячи с 9,365 миллиона человек в апреле 2019 года, а по сравненю с мартом 2020 года — в 2 раза.

Пассажиропоток через 33 крупных аэропорта России сократился к 13 апреля на 95% в годовом выражении. Последний раз рост пассажиропотока отмечен 9 марта — на 7% в годовом выражении, но уже на следующий день показатель упал на 15%, а к 31 марта — на 75%. К 1 апреля пассажиропоток упал на 83%, к 6 апреля — на 92%, и до 12 апреля показатель держался на уровне 91-93%.