Формула-1. На Гран-при Китая могут состояться две гонки

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", не взявший своевременно старт из-за пандемии коронавируса, все еще не представил полный календарь гонок сезона-2020, который, по некоторым данным, стартует в июле в Австрии. В нем есть Гран-при Китая, на котором, возможно, пройдут две гонки.

Об этом журналистам сообщил руководитель департамента спорта Шанхая Сюй Бинь. По сообщению Autosport.Com организаторы Гран-при Китая получили предложение от учредителей чемпионата мира о проведении двух гонок.

"Несмотря на большие изменения в связи с пандемией, мы получили поддержку от международных спортивных организаций и национальных ассоциаций. Пока окончательное решение по Гран-при Китая не принято, но есть предложение от "Формулы-1". У нас спросили, сможем ли мы организовать две гонки в Шанхае", – сообщил Сюй Бинь.