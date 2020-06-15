Берг и Крицюк продлили соглашения с "Краснодаром"

Шведский нападающий Маркус Берг и российский вратарь Станислав Крицюк продлили соглашения с футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщил официальный сайт "быков".

Новый контракт 33-летнего Берга будет действовать до 30 июня 2021 года. 29-летний Крицюк продлил соглашение с клубом до 31 июля 2020 года.

Напомним, что "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 41 очко после 22 игр.