Экстрасенсы-мошенники выманили у доверчивых граждан более пяти миллионов рублей

Полсотни эпизодов и свыше пяти миллионов рублей ущерба – таков итог деятельности преступной группы мошенников, задержанных правоохранителями на территории столичного региона.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники размещали рекламу на телеканалах, после чего граждане звонили по указанному номеру и рассказывали о своих жизненных неурядицах.

Мошенники тут же записывали их на магический обряд, стоимость которого составляла от 20 до 25 тысяч рублей, после чего у клиентов обнаруживалась порча, снятие которой требовало дополнительных финансовых вливаний.

"Через некоторое время подозреваемые перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. После получения денежных средств лжеэкстрасенсы переставали выходить на связь", — рассказали в пресс-службе МВД.

В конечном итоге все закончилось возбуждением девяти уголовных дел по статье "Мошенничество", пятеро "магов" отправились под стражу, еще четыре участника сообщества пока находятся под подпиской о невыезде.