"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

В экосистеме сервисов российского поисковика появился новый — "Яндекс.Телемост". Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе "Яндекса", он предназначен для видеоконференций и позволит людям быстро собрать удалённую рабочую встречу или поболтать с друзьями онлайн.

На первом этапе "Яндекс.Телемост" работает в некоторых браузерах, а также мобильных приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" для Android и iOS. При этом воспользоваться сервисом, например, в Safari или Firefox пока не получится — придется устанавливать Chrome или "Яндекс.Браузер". Зато он работает в десктопной версии "Яндекс.Диска". Интеграцию "Телемоста" с другими браузерами и продуктами "Яндекса" обещают реализовать позднее.

Создать видеовстречу можно, зайдя в поддерживаемом браузере по адресу telemost.yandex.ru или в вышеупомянутых мобильных приложениях. При этом ссылка, по которой к общению могут присоединиться другие участники, будет скопирована в буфер обмена автоматически. Останется только скопировать ее в электронное письмо или отправить через мессенджер. Для создания конференции потребуется аккаунт "Яндекса", но для подключения к ней он не обязателен.

Продолжительность видеоконференций "Яндекс.Телемост" не ограничивает, а максимальное число участников конференции — 35 человек. В настоящее время в сервисе из функций доступно лишь отключение передачи звука и видео, а также трансляция экрана. В будущем в "Яндексе" обещают добавить "дополнительные возможности".

До недавнего времени сервисов видеозвонков в экосистеме "Яндекса" не было вообще. Лишь этой весной видеочаты один на один появились в "Яндекс.Мессенджере" — незадолго до этого групповые видеозвонки запустили конкуренты поисковика из Mail.Ru Group. "Яндекс.Телемост" использует собственные технологии, а также элементы платформы видеоконференций Jitsi с открытым исходным кодом, задействующей API WebRTC. Jitsi принадлежит компании 8x8.