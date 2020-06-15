Сказал, что пошел купаться: начата проверка после гибели 4-летнего мальчика

Следователи начали проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка в Башкирии. По предварительной информации, 12 июня родители оставили мальчика у бабушки в деревне в Дуванском районе. Днем он предупредил родственницу, что отправился на речку в 100 метрах от дома. Через 15 минут женщина вышла за внуком и нашла его в воде без признаков жизни, передает ГТРК "Башкортостан".

"Точные причины смерти ребенка будут установлены после судебно-медицинской экспертизы. В настоящий момент проводится опрос очевидцев и членов семьи погибшего, также специалистам предстоит изучить условия проживания ребенка. Процессуальное решение примут по результатам проверки", рассказали представители пресс-службы СУ СК РФ по РБ.

Напомним, в период с 12 по 14 июня в республике утонули четыре человека. Основными причинами подобных смертей становятся купание в необорудованных для этого местах, алкоголь и нарушение правил безопасности.