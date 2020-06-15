Известный врач призвал быть осторожнее с добавками йода

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее быть добавками йода

Отвечая на соответствующий вопрос, рекомендует ли он постоянно или курсами их принимать, доктор ответил однозначно: "Не рекомендую".

"Потому что для щитовидной железы опасен как избыток йода, так и его недостаток", — пояснил Мясников.

Тем, у кого есть сомнения относительно работы этого органа, он советует обращаться к врачу-эндокринологу, чтобы сдать специальные анализы и получить нужные рекомендации.

Но, как правило, рекомендуют в случае недостатка йода в организме не добавки йода, а йодированные продукты, которые сейчас стали доступны, отмечает эксперт.