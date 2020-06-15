В Воронеже задержали сбежавшего после наезда на двух пешеходов автомобилиста

Автомобилиста, сбившего двух человек на пешеходном переходе в Воронеже, нашли. За рулем "Ауди A8" находился 43-летний мужчина, сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Обвиняемый дал признательные показания.



Против водителя составлено сразу три административных материала – об управлении транспортным средством без страховки, нарушении правил остановки, а также повреждении дорог. По факту аварии начата проверка. Устанавливаются все детали случившегося. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ДТП произошло вечером 13 июня. Водитель иномарки "Ауди" сбил на пешеходном переходе супружескую пару – 31-летнюю женщину и 32-летнего мужчину. Уточняется, что пешеходы двигались по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. По сообщению очевидцев, их ребенок чудом не пострадал. Видеозапись произошедшего опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что автомобилист ехал на большой скорости.



После аварии пешеходы были госпитализированы. Об их состоянии в настоящий момент ничего не сообщается.