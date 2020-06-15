Чемпионка UFC Аманда Нуньес может завершить карьеру бойца

Бразильская боец смешанного стиля, чемпионка американской лиги UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сообщила журналистам, что готова завершить карьеру. По ее словам, спортсменка достигла всего, о чем мечтала и хотела бы перейти на тренерское поприще.

Нуньес провела в ММА 24 поединка и выиграла 20, но ее победная серия последних лет весьма впечатляюща – 11 побед кряду. Она – действующая чемпионка UFC в легчайшей и полулегкой весовых категориях, выиграла бои у таких известных спортсменок, как Валенти на Шевченко (дважды), Ронда Роузи, Холли Холм, Миша Тейт. В начале июня Нуньес победила единогласным решением судей канадку Фелицию Спенсер на UFC 250.

"Я достигла всего, чего хотела, — цитирует спортсменку издание MMA Fighting. – Возможно, я готова сделать следующий шаг – заняться поиском талантов, помочь молодым девушкам, может быть, стать тренером. Мне больше нечего доказывать в дивизионах. Настал тот момент, когда я могу уйти в отставку". "Но я могу и продолжить карьеру", — заключила Нуньес, смеясь.