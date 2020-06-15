Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актер Павел Прилучный официально развелся с женой Агатой Муценниеце. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на помощницу Муцениеце.

"Официально сегодня развелись", – подтвердила собеседница издания.

Сообщается, что теперь актер будет жить в загородном доме, а его бывшая жена с детьми займет московскую квартиру.

О разводе актеров стало известно в конце февраля. Тогда Муцениеце заявила, что любит мужа, но подошла к тому моменту, когда нужно законно расторгнуть брак. Прилучный, комментируя расставание с супругой, отметил, что они остаются близкими людьми.

Позже, оказавшись вместе с мужем в самоизоляции из-за коронавируса, Муцениеце обвинила его в домашнем насилии и пьянстве. По словам актрисы, супруг бил ее и даже пытался выгнать из дома с детьми.



Прилучный в ответ на это попросил подписчиков и журналистов "не спрашивать про Агату" и "не лезть" в его отношения с женой.